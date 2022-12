Pogba, les révélations chocs de son marabout

Mentionné au sein du conflit entre Mathias et Paul Pogba sur les réseaux sociaux, le marabout accusé d'avoir loué ses services au champion du monde tricolore dans le but de lancer un sort à Kylian Mbappé s'est permis de donner sa version des faits au détour d'un entretien pour Le Parisien. Et si l'on en croit ce dernier, l'ancien milieu de terrain de Manchester United n'a témoigné d'aucune forme d'hostilité envers l'attaquant du Paris Saint-Germain, il en serait même tout autre.



« Toute cette histoire de maraboutage n’est qu’une pure invention, a d'abord affirmé le dénommé Birame D. auditionné par la police cet été. Paul ne m’a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé, ni pour ce PSG-Manchester United, ni pour une autre occasion. La seule et unique fois où nous avons parlé de Kylian, c’était lors d’une conversation téléphonique pendant la Coupe du monde 2018. Après le match contre l’Argentine (4-3 en 8es de finale), j’ai dit à Paul : ‘c’est fou comme il est rapide le petit’. Paul m’a répondu avec ces mots : ‘Kylian, c’est un cadeau de Dieu de l’avoir avec nous, il nous soulage tellement, il nous fait tellement de bien’. »



Toute cela, sans tenir rigueur au natif de Lagny-sur-Marne qui l'avait qualifié de "charlatan" devant les enquêteurs. « Devant les policiers, Paul a peut-être préféré prendre ses distances avec moi. Pour ma part, je refuse de salir son nom et je me souviens de lui comme d’une très belle personne, a-t-il soutenu. Je suis écœuré de voir que des gens qui se présentaient comme faisant partie de ses amis sont capables aujourd’hui de l’accuser de m’avoir demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Tout cela n’a aucun sens. »