Point covid: 156 nouveaux cas, 64 guéris et 2 décès

Ce mercredi 29 juillet, sur 1963 tests réalisés, 156 sont positifs à la covid-19. Il s’agit de 128 cas contacts et 28 cas communautaires détectés à Popenguine,Thiès, Guediawaye, Pikine, Touba, Rufisque, Ziguinchor, Diamniadio, Diourbel, Fatick, Kaolack, Keur Massar, Mbao, Mermoz, Ndoffane, Ouakam, Richard Toll et Vélingara.

Par ailleurs, 64 patients sont déclarés guéris, 48 cas sont admis en réanimation et deux ont perdu la vie.

Le Sénégal présente le bilan suivant : 9961 cas déclarés de covid-19, 6655 sont guéris, 200 décédés et donc, 3 105 cas encore sous traitement.





















































































Le Soleil