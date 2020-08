Point covid: Aucun décès n’a été noté ce jour

Ce dimanche, 60 nouvelles contaminations de coronavirus ont été recensés. Il s’agit de 48 cas contacts et les 12 autres sont issus de la transmission communautaire détectés à Mbao (2), Saint-Louis (2), Dakar Plateau (1), Hann Mariste (1), Mbour (1), Parcelles Assainies (1), Rufisque (1), Thiès (1), Touba (1) et Yeumbeul (1). Aucun décès n’a été communiqué aujourd’hui et 16 personnes sont guéris.

A ce jour, 3296 cas sont encore sous traitement, 39 sont en réanimation et 209 sont décédés. Depuis le 2 mars,10 344 personnes ont contracté le virus et 6838 en sont guéris.

















































































Le Soleil