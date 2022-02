Point de Presse: Bilan Campagne du Ministre, Coordonnateur departemental Benno de Tivaouane.

Nous venons de boucler deux semaines de campagne.

Deux semaines précédéés de plusieurs semaines de précampagne, au cours desquelles, nous avons sillonné le département de Tivaouane pour soutenir, nos candidats, les candidats de Benno.

En ma qualité de Coordonnateur departemental, je me suis investi comme d’habitude, sans réserve et sur tous les plans pour une victoire éclatante de la Coalition Benno dans tout le departement.

Le premier geste fort a été le retrait de notre candidtature à la Mairie et au conseil départemental, pour s’aligner sur la volonté du Président de la république et éviter les scissions au sein de notre Coalition.

Nous avons ensuite apporté un soutien logistique aux candidats en mettant à leur disposition des vehicules et autres matériels de campagne.

Nous ne sommes pas limités à cela.

Nous avons fait le tour du département pour soutenir les candidats de Benno. Nous avons fait toutes les localités du départementx à savoir :

-CHERIF LO

-MONT-ROLLAND

-NOTTO

-PAMBA

-DAROU KHOUDOSS

-MBORO

-TAMBA NDIAYE

-NGANDIOUF

-MBAYENE

-NIAKHENE

-THILMAKHA

-PIRE

-KOUL

-MECKHE

-PEKESSE

-MERINA DAKHAR

-MEOUANE

Nous avons également participé quasiment à tous les meetings et caravanes du Candidat de la commune de Tivaouane Mamadou Diagne sy mbengue.

Nous avons également organisé un Grand meeting ici dans notre fief pour demander à nos militants de voter pour Mamadou Diagne sy mbengue au niveau de la commune et Mme Seynabou Gaye Toure au niveau du departement.

Pendant une semaine nous avons effectué des visites à domicile dans le quartier et dans les quartiers voisins pour demander aux populations de voter pour les listes de Benno.

Nous avons fait tout ceci pour endosser davantage notre responsabilité en tant que Coordonnateur departemental et reitérer notre engagement aupres de son excellence et dans la grande coalition Benno.

Je voudrai avant de terminer remercier vivement les populations de Tivaouane qui nous ont accueilli chaleureusement. Ce sont des moments intenses d’échanges au cours desquels les populations nous ont magnifié leur satisfaction, elle nous ont également fait part de leurs attentes. Attentes que nous allons traduire en priorités pour les cinq prochaines années a venir.

Je finis par feliciter l’ensemble des candidats de Benno qui ont mené une belle campagne, une campagne sans violence et sans incidents majeurs.

J’en appelle à tous les acteurs politiques de continuer sur cette lancée, pour des élections apaisées, sans tensions, sans violances et que les regles du jeu démocratique soient respectées.



Abdou Ndene Sall

Coordonnateur BBY tivaouane