Point de presse du CDEPS ce mardi à 11h00 à la Maison de la presse Babacar Touré, les médias nationaux et internationaux invités

Les médias nationaux et correspondants de la presse étrangère représentée au Sénégal sont conviés au point de presse organisé par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) qui se tiendra à 11h00 ce mardi 3 décembre 2024 à la Maison de la presse Babacar Touré. D’après le communiqué parvenu à Dakaractu, « le point de presse va porter sur la «publication de la liste des médias conformes au Code de la presse» par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique». La note renseigne également que «le point de presse est prévu à 11h00 précises. La communication du CDEPS sera faite en français (45 minutes) et en wolof (45 mn)».





















































