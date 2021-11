Polémique suite à la convocation de Barthélémy Dias devant le juge de la Cour d'Appel, mercredi 10 novembre 2021- La mise au point du Procureur Général, Lansana Diaby

Barthélémy DIAS est assigné pour l'audience du 10 Novembre de la 3ème Chambre de la Cour d'Appel de Dakar.



Pour ses proches, militants, opposants et sympathisants, Barthélémy Dias semble être dans le viseur du pouvoir qui compte réactiver l’affaire Ndiaga Diouf.



Lors de sa déclaration de candidature à la mairie de la Ville de Dakar, celui que ses partisans surnomment Barth avait dénoncé un acharnement contre sa personne et mettait en garde Macky et ses affidés.



Quoi qu'il en soit, dakarposte publie in extenso cette mise au point du Procureur Général, Lansana Diaby. Qui se veut clair !



Mamadou Ndiaye