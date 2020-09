Polémique sur le troisième mandat : Le Grand Serigne Abdoulaye Matar Diop contre la limitation de mandat du président de la République.

Le débat sur la question du troisième mandat est loin de connaître son épilogue au Sénégal et continue jusqu'à présent de faire les choux gras de la presse.

Si d'aucuns pensent que le président Macky Sall est à son deuxième et dernier mandat, d'autres estiment qu'il pourra briguer un autre mandat au terme de son quinquennat en cours.

Mais de l'avis du Grand Serigne de Dakar M. Abdoulaye Matar Diop, cinquième vice président à l'Assemblée nationale, tout homme d'État devrait s'ériger contre la limitation de mandat du président de la République. Pour le Grand Serigne de Dakar, aucun chef d'État ne peut rien réaliser de grandes choses s'il n'a pas le temps nécessaire pour mettre en œuvre ses projets et programmes.

À cet effet, pour clore le débat sur la limitation du mandat présidentiel au Sénégal, le chef Supérieur de la Collectivité Lébou demande l'organisation d'un référendum afin de recueillir l'avis du peuple sénégalais. "Et si le Oui l'emporte sur le Non, dans ce sens on pourra limiter le mandat du président de la République", proposera le député à l'Assemblée nationale.

Abdoulaye Matar Diop s'exprimait ainsi cours de l'émission Actu-Débat.