Police Nationale: Aly Ngouille Ndiaye "secoue" la Sûreté urbaine

‘’Les cadres supérieurs de la police nationale dont les noms suivent reçoivent les nominations ci-après : commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Bocar Ly, CCAP 513.765/A, précédemment adjoint au directeur de la Sécurité publique, est nommé adjoint au directeur de la Police de l’air et des frontières’’, renseigne la note.





La même source indique que le commissaire de police divisionnaire Alassane Niane, CCAP 606.830/G, précédemment Commissaire central de Diourbel, est nommé adjoint du directeur de la Sécurité publique.





Pour le commissaire principal Aïssatou Ndiaye, CCAP 623.006/A, précédemment Commissaire centrale de Guédiawaye, le communiqué informe qu’elle est nommée adjointe au directeur de la Sécurité publique et commissaire central de Thiès. ‘’Le commissaire de Police Mandjibou Lèye, CCAP 608.427/E, précédemment Commissaire central de Mbour, est nommé commissaire central de Guédiawaye. Le commissaire de police Daouda Bodian, CCAP 606.837/Z, précédemment Chef de la Division de la police des étrangers à la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage, est nommé commissaire central de Rufisque. Le commissaire de Police El Hadj Baïty Sène, CCAP 654.000/E, précédemment Commissaire central de Rufisque, est nommé commissaire central de Mbour’’, poursuit le document.





De son côté, le commissaire Mor Ngom, CCAP 658.848/C, par ailleurs Commissaire du 1er arrondissement à Thiès, sera le chef du Service régional de sécurité publique et commissaire central de Diourbel. Et le commissaire de police Ousseynou Diagne, CCAP 614.325/C, précédemment Conseiller technique au cabinet du directeur général de la Police nationale, est mis à la disposition de la Direction du Groupement mobile d’intervention. ‘’Le commissaire de police Youssoupha Thioub, CCAP 671.669/I, précédemment en service à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, est nommé chef du 1er arrondissement de Thiès. Le commissaire de Police Oumar Mbaye, CCAP 706.554/I, précédemment en service au commissariat central de Sédhiou, est nommé conseiller technique au cabinet du directeur général de la Police nationale’’, lit-on dans le communiqué.





Concernant les frais de transport et déplacement pouvant résulter de ces changements de résidence, la tutelle précise qu’ils sont à la charge du Budget général de l’Etat. Ainsi, le DG de la Police nationale est chargé de l’application de la présente décision qui sera enregistrée et communiqué partout où besoin sera.





































Enquête+