Police nationale : Les défis du nouveau Directeur général Ousmane Sy

C'est fait ! Ousmane Sy a été officiellement installé dans son fauteuil de Directeur général de la Police nationale. La cérémonie solennelle s'est déroulée, ce vendredi, à l'École de police sous une fine pluie. Ousmane Sy qui, veut s'inscrire dans la continuité a décliné sa feuille de route. Laquelle repose sur la lutte contre l'amélioration des rapports police/populations, la densification du maillage sécuritaire, la lutte contre la criminalité, le renforcement de l'efficacité opérationnelle et le réarmement moral des personnels.



S'agissant des rapports police/populations, le nouveau Directeur général pense qu'ils doivent plus que jamais être améliorés. Selon lui, les récriminations des différentes franges de la population ont été entendues. Ces préoccupations, rassure-t-il, feront l'objet d'une prise en charge dans toutes ses dimensions en les impliquant davantage à la gestion de la sécurité. "Nous évertuerons à mettre en place des mécanismes susceptibles d'associer les populations à la gestion de leur propre sécurité", a rassuré Ousmane Sy.



Il poursuit : "L'accueil du public dans nos services et le traitement des dossiers des citoyens seront fortement améliorés. L'accent sera mis sur la formation des différents personnels en contact direct avec les populations". Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le nouveau patron de la police a fait savoir que les stratégies innovantes d'occupation du terrain déjà identifiées permettront de mieux orienter leur action vers la satisfaction des besoins en sécurité des concitoyens.



"Les dérives sur les réseaux sociaux seront largement combattues"



Ainsi, il souligne que la Police nationale va mettre l'accent sur la prévention des menaces cybernétiques et la répression des infractions commises aux moyens des technologies de l'information et de la communication. Ce, dit-il, dans le but d'accompagner la société vers un cyberespace sécurisé et pacifié. "Les dérives sur les réseaux sociaux seront largement combattues", prévient-il.



De même, il a fait savoir que la couverture sécuritaire résultant d'un maillage national incomplet sera corrigée et la présence policière sera davantage renforcée par l'ouverture de nouveaux services de police dans tous les chefs-lieux de départements.



Pour finir, l'Inspecteur Ousmane Sy a pris l'engagement de remplir avec loyauté et dévouement la mission qui lui est confiée et de faire de la police l'institution de défense et de sécurité la plus prestigieuse du Sénégal. "Le combat est ardu mais reste à hauteur des femmes et des hommes de la police nationale", dit-il.







