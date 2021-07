Policier tué à Mbour : Le présumé chauffard libéré, faute de preuves

Mbaye Ndiaye, le présumé chauffard de l'accident qui a coûté la vie au policier Samba Biaye, a été libéré. Il semblerait que l'incriminé, vers qui tous les soupçons se dirigeaient, n'est pas l'auteur de ce drame. Il a été ainsi libéré par le tribunal.



Même si sa voiture montrait des traces d'un accident et des taches de sang, les poursuites ont été arrêtées. D'après nos sources, le sang proviendrait d'un ancien accident.



La question qui taraude est comment se fait-il que ces taches de sang soient toujours visibles sur la voiture, si elle date d’aussi longtemps ?



En tout état de cause, sa libération n'est pas une surprise pour certains.



D'ailleurs, le jour de sa libération, nous avions ouï dire que le gestionnaire d'auberge serait bientôt mis en liberté. Le soir même, l'information sur sa libération était annoncée.



La police scientifique a-t-elle procédé à une enquête, afin de dire si le sang trouvé sur la voiture est bien celui de Samba Biaye ? Qu'en est-il aussi des caméras de surveillance installées sur la route et qui, dit-on, auraient filmé toute la scène de l'accident ?



Autant de questions qui taraudent les esprits.



Quoi qu'il en soit, le meurtrier de Samba Biaye est dans la nature.















































