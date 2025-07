Politique : Après la sortie de Sonko, la réplique des opposants !

«C’est un Premier ministre angoissé par son incapacité à redresser l’économie du pays, désorienté face aux questions sociales lancinantes, meurtri par son propre dossier judiciaire, qui a étalé sans retenue ses états d’âme ce soir» ! C’est ce qu’a déclaré Thierno Alassane Sall, après la sortie de Ousmane Sonko hier mardi.



«À l’entendre, tout le monde serait ligué contre lui : la justice, l’opposition, le Président de la République qui manquerait de poigne, son administration qu’il juge incompétente. Le voilà presque à crier au complot, comme en mars 2021, et à réclamer qu’on lui accorde un pouvoir qu’il contrôle pourtant déjà pleinement», enfonce le leader de la République des Valeurs (Rv).



Thierno Bocoum s’est, lui, apaisant sur le plan de redressement annoncé par le premier ministre. Il estime qu’«une telle annonce met gravement en cause le principe de sincérité qui gouverne l’action budgétaire et la transparence devant les représentants de la nation».



Pour le chef de fil de « Agir les Leaders», le principe de sincérité impose que les documents budgétaires reflètent une vision honnête, cohérente et réaliste de la trajectoire économique de l’État. «Changer radicalement de discours en moins d’une semaine revient à admettre le Dpbep présenté à l’Assemblée était délibérément trompeur», dit-il.











































Igfm