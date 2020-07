Pont de l’Émergence : La police des Parcelles Assainies arrête 7 personnes

L’AS avait alerté sur le retour des agresseurs au niveau du Pont de l’Émergence de Grand-Yoff. Eh bien, la police n’a pas tardé à descendre sur les lieux. Les limiers des Parcelles Assainies ont interpellé 07 personnes dont la fourchette d’âge est comprise entre 19 et 25 ans. Ils sont poursuivis pour vagabondage. Les mis en cause ont été interpellés par les hommes du commissaire Thierno Diop au cours des patrouilles de routine.



Les sources du journal renseignent que ces délinquants qui écument les alentours du Pont de l’Emergence et du stade Léopold Sédar Senghor ne disposent d’aucune pièce d’identité et ils sont sans domicile fixe. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette commune et les passants qui souhaitent une mutualisation des opérations par la Police et de la Gendarmerie afin que ces délinquants ne reviennent pas sur les lieux.