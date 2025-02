Pool judiciaire financier : Le mandat de dépôt requis contre Farba Ngom et Tahirou Sarr

Le parquet financier a demandé, dans un réquisitoire introductif, l’ouverture d’une information judiciaire contre Tahirou Sarr pour des faits graves d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment. Selon le parquet, cité par Libération, ces actes portent sur un montant colossale de 91 milliards de francs CFA. Tahirou Sarr est notamment accusé d’association de malfaiteurs en vue de commettre ces escroqueries.



En parallèle, Farba Ngom, l’un des acteurs majeurs de cette affaire, est également visé pour complicité dans ces chefs d’accusation. Le parquet a requis un mandat de dépôt à son encontre, estimant qu’il aurait participé activement aux manœuvres criminelles.



Le dossier, qui secoue le milieu politique et économique, a été transmis le 13 février aux conseils des deux prévenus par le président du collège des juges d’instruction financier. Ce dernier a joint au réquisitoire deux rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui viennent étayer les soupçons de fraude et de blanchiment.



Les comparutions de Farba Ngom et Tahirou Sarr sont programmées pour les 27 et 28 février prochains. Ces audiences pourraient marquer un tournant dans cette affaire.





































































Le Soleil