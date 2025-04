Pool judiciaire financier : des fonds repérés à l’étranger, selon le procureur

« Oui, je peux vous affirmer que des montants ont été repérés dans des pays étrangers », a indiqué le procureur Sylla, précisant que des commissions rogatoires internationales pourraient être envisagées pour approfondir les investigations. Il n’a pas exclu d’éventuels déplacements dans ces pays.



Depuis l’installation du Pool judiciaire financier, le 17 septembre 2024, 15 milliards de francs CFA ont été recouvrés par le biais de cautionnements, a-t-il révélé.



Au total, 292 dossiers ont été instruits, impliquant 262 personnes. Les autorités ont procédé à la saisie de 92 véhicules, ainsi que de 11 titres fonciers situés à Rufisque, Thiès et Mbour. Deux autres titres fonciers ont été transférés à l’État du Sénégal.



Créé au sein du tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar et de la Cour d’appel de Dakar, le PJF est une juridiction à compétence nationale chargée de la répression des infractions économiques et financières.





































Le Soleil