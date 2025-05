Popenguine : le 137e pèlerinage marial prévu du 7 au 9 juin

La petite ville côtière de Popenguine s’apprête à accueillir, du 7 au 9 juin 2025, des milliers de fidèles pour la 137e édition du pèlerinage marial. Placée sous le thème « Marie, Mère de l’Espérance, marche avec nous », cette édition met l’accent sur la foi, la fraternité et l’engagement chrétien. Comme chaque année, les pèlerins, à pied pour la plupart, entameront leur longue marche à travers routes et villages pour rejoindre le sanctuaire marial de Popenguine, situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Dakar.



Initié en 1887 par Monseigneur Picarda, ce rassemblement religieux est devenu un temps fort du calendrier catholique sénégalais. Il attire non seulement des fidèles venus de toutes les régions du pays, mais aussi des délégations de la sous-région ouest-africaine.



Pendant trois jours, la localité vibrera au rythme de messes, veillées de prières, confessions et moments de recueillement, dans une atmosphère de ferveur et de paix.















































Le Soleil