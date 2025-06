Popenguine, symbole vivant du dialogue islamo-chrétien

Dans les rues animées de Popenguine, l’ambiance est festive. Pèlerins et habitants se croisent, échangent, partagent un même souffle de ferveur à l’occasion de la 137e édition du pèlerinage marial. Cette année, un fait rare retient l’attention : la coïncidence entre la fête musulmane de la Tabaski et la Pentecôte chrétienne.



Une situation exceptionnelle, accueillie avec joie par les deux communautés. À Popenguine, musulmans et chrétiens voient en cette simultanéité un message fort : celui de l’unité et de la solidarité.



Ousmane Diouf, proche de la famille du cardinal Thiandoum, s’en réjouit :



« Le Bon Dieu nous montre un bel exemple d’unité et de fraternité entre les êtres humains. Je suis musulman, certains de mes proches sont chrétiens. À chaque fête, on partage tout. Lors des communions récemment, on a fêté ensemble. C’est ça, le vrai sens du dialogue islamo-chrétien. »



Thérèse Ndoye, habitante de Popenguine, abonde dans le même sens :



« Ici, il est difficile de distinguer qui est chrétien ou musulman. L’harmonie est totale, c’est extraordinaire ce que l’on vit à Popenguine. C’est un modèle de vivre ensemble. »



Même émotion chez Aïta Gueye :



« Je suis très heureuse de cette coïncidence. Mais au-delà des fêtes, cette harmonie existe tout au long de l’année. Nous passons souvent du temps chez la famille du cardinal Yacinthe Thiandoum. Ici, les communautés vivent une vraie complicité. Chacune garde sa foi, mais dans le respect et l’amour. »





À Popenguine, la foi unit là où les différences pourraient diviser. Le pèlerinage marial, dans ce contexte unique, devient bien plus qu’un événement religieux : un symbole de coexistence pacifique entre communautés croyantes.













































Igfm