Port Autonome de Dakar : un incendie de classe A s'est déclaré au Môle 1

Un incendie s'est déclaré au Môle 1 du Port autonome de Dakar ce vendredi 31 janvier, a-t-on appris dans un communiqué de l'entité.



"Un incendie s'est déclaré aujourd'hui Vendredi 31 Janvier 2025 vers 15 heures au Port de Dakar plus précisément au poste 14 du Môle 1.

Ce feu de classe A a été maîtrisé après deux heures de lutte et a mobilisé les équipes du Centre Opérationnel Polyvalent (COP), de la Compagnie des Sapeurs-pompiers, des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des autres équipes du Port", lit-on sur le communiqué.



Pour le moment, l'origine du feu reste indéterminée, mais des investigations sont menées pour situer les responsabilités.



































































seneweb