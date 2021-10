Port autonome de Dakar : Deux manœuvres surpris en train de conditionner du chanvre indien

Deux ressortissants guinéens sont tombés dans la nuit du lundi au mardi dernier vers 22 heures dans les filets d'une patrouille de routine des gendarmes de la brigade du port de commerce de Dakar. Selon des informations de Seneweb, ces manœuvres ont été surpris à bord d’un navire, en train de conditionner un cornet de chanvre indien.



Ainsi, l'un d'eux tentera de dissimuler le produit prohibé dès l'arrivée des hommes en bleu. Mais A. Diallo et B. Diallo ont été démasqués et embarqués à la brigade.



Selon des confidences faites à Seneweb, ces manœuvres ont avoué que la drogue était destinée à leur consommation personnelle. Selon eux, après une journée de dur labeur, ils voulaient fumer pour ne pas dormir durant la nuit.





Poursuivis pour détention et usage de chanvre indien, A. Diallo et B. Diallo ont été présentés au procureur mercredi dernier.



Également, les pandores de la brigade du port de commerce de Dakar ont interpellé un autre manœuvre en possession d'un cornet de chanvre indien et une bouteille contenant du diluant. En effet, B.D. Thioub né en 1990 a été trouvé au môle 2 en train d'inhaler du diluant vers 02 heures du matin. Visé pour détention et usage de chanvre indien, cet manœuvre a été déféré mercredi dernier au parquet.





A noter que la gendarmerie mène des opérations de sécurisation au niveau du Port Autonome de Dakar pour lutter contre le grand banditisme et les tentatives d'émigration clandestine.