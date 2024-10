Port de Dakar : Un cargo coule avec 3 personnes

Le navire "Princesse Jéssica", avec à son bord deux mécaniciens et un cuisinier, a coulé au niveau du Port autonome de Dakar. Mais les trois membres de l'équipage s'en sont sortis sains et saufs.



Selon les informations de Seneweb, le navire a été heurté par un autre cargo contenant du sucre et qui manoeuvrait pour accoster au môle 3. L'accident est survenu le week-end dernier. L'accident a provoqué d'importants dégâts matériels sur le "Princesse Jéssica". Mais aucune perte en vie humaine et aucun blessé n'ont été enregistrés, d'après nos sources.



Ce cargo a accosté au port de Dakar depuis quelque temps, à la suite d'une panne. Il navigue sous le pavillon du Togo. Sa longueur hors tout (LOA) est de 77 m et sa largeur est de 11 m.



Voici les images.