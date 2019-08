Port de Dakar: nouvelle saisie de 4 kilos de cocaïne

Dakar est-elle devenue une plaque tournante de la drogue ? La question mérite d’être posée. Et pour cause, après la saisie de plus de 1000 tonnes de cocaïne au Port de Dakar, au mois de juin dernier, les douaniers sénégalais viennent d’opérer une nouvelle saisie de 4 kilos de cocaïne répartis dans 4 paquets, cachés dans des véhicules. La saisie a eu lieu au Môle 1 du Port de Dakar, selon la RFM. La Douane et les services de l’Octris ont ouvert une enquête dans le cadre de cette affaire, indique la même source.



