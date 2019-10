Portrait : Mini Car Bou Serigne Saliou , un compagnon infatigable du président Macky Sall

Mini car bou Serigne Saliou un des premiers compagnon du président Macky Sall,nous pouvons dire un authentique du leader l'APR . En effet, l'homme du baol à lancé une croyance particulière à l'actuel chef de l'État dans ses premières actions dans l'opposition avec l'organisation "Dekal Ngor" ou ce dernier fut membre auprès de son mentor mais une période très difficile de s'opposer car l'hégémonie des jaunes bleus se faisait sentir. Il poursuit son chemin toujours avec une loyauté inconditionnelle à l'époque où les enjeux devenaient insupportables dans l'opposition de 2012,Mini car lui pointait son regard sur le vouloir de son candidat ainsi avec leur programme " yonou yokouté", l'ex-président de l'Assemblée nationale passe au second tour avec 65% du suffrage des sénégalais avec une participation remarquable de son fidèle compagnon Mini car dans le département de Mbacké plus précisément dans Touba où il a supporté menace et provocation pour l'élection de son candidat. Il réitère son encrage dans ce même dynamique, toujours infatigable pour que son leader puisse réussir sa politique ainsi le président aménagement un nouveau programme plan Sénégal émergent (PSE) qui va jusqu'à 2035 et pour le socle de ce dernier il faut un deuxième mandat,Mini car bou Serigne comme il a toujours été present dans les moments difficiles jusqu'au pouvoir ,il engage un notre combat qui certifie d'avantage sa fidélité auprès du président Sall par un résultat qu'il n'a jamais eu dans la région de Diourbel au élection présidentielle 2019 ainsi son compagnonnage avec le leader de ''Benno Boko Yakar" porte toujours des résultats considérable,la victoire des marrons s'est fait au premier tour. Il ne cesse de poser des actes de bravoure qui couronne l'abnégation qu'il a démontré sur plusieurs angles avec son unique leader politique son excellence Monsieur le président de la République Macky Sall .