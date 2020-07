Post COVID-19 : « L’heure est grave ! » d’où la nécessité d’un gouvernement d'union nationale pour une réponse crédible aux énormes défis

L’espoir soulevé par les découvertes de Gaz et du Pétrole bute sur la réalité d’une récession des plus grosses entreprises mondiales, tous les secteurs économiques du pays à plus de 90% informels.



Mondialement connu comme le pays de la Téranga, des révoltes ont jalonné Sunugal poussant certains vers un départ subtil (Senghor), Diouf après des années de braise entre 1988 et 1999, Wade après une défaite mémorable entrainant la deuxième alternance politique du Sénégal



Mais le mérite du successeur de Senghor, Abdou Diouf, c’est d’avoir su décrypter le message de révolte des populations. Il a été l’artisan d’unité nationale ou gouvernement d'union nationale avec les principaux partis voire de la majorité des partis politiques.



Durant ces moments chauds qui ont paralysé plusieurs activités et même terni l’image du pays, connu pour être un de rigueur, comprenant que « L’heure est grave », comme en cette guerre contre l’ennemi mondial, il a eu la bonne vision d’appeler à la création d’un gouvernement d'unité nationale.



Revenons en arrière pour voir Abdoulaye Wade, farouche opposant, travaillant (même s’il était ministre d’Etat sans portefeuille) Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Ndoye de la LD/MPT.

Dans cet élan, même les chefs religieux sont de bons conseillers pour apaiser la tension sociale, même si les critiques fusent de partout. Car Abdoulaye Wade a été traité de « traitre », pourtant c’est lui qui succédera, deux mandats à l’appui à Diouf.



Le rêve d’un Sénégal émergent c’est aussi de voir Macky Sall travailler avec Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Malick Gackou, et pourquoi pas Karim Wade…



Gouvernement d’union nationale on en parle depuis que Dialogue national a été initié par le Capitaine du bateau, est presque aux oubliettes. Mais il devient une impérieuse nécessité car la crise de la Covid-19 est plus qu’une menace pour la stabilité socioéconomique que pays. En attestent les remous notés ces jours-ci, allant du foncier aux autres dossiers qui sont ressuscités.



Un navire qui tangue demande une réaction unifiée et urgente, le Capitaine ne peut pas seul faire face à la tempête, d’où la nécessité d’un autre élan unitaire.

Travailler avec quelqu’un pour son pays, ne saurait être aux ordres d’un chef, et une gestion sobre et transparente passe forcément par une cohésion et non un copinage.



Un gouvernement d’union nationale est aussi une opportunité de « Restaurer les valeurs » comme disait un défunt candidat à la présidentielle de 2012. Avec des slogans qui montrent que seul, l'essor du Sénégal, les interesse, il serait difficile de voir de vrais patriotes refuser de répondre à l'appel : "Aider à sauver Sunugal, notre navire ! "

Comme le disait une référence, le célèbre guide religieux, Mame Abdou " au sein d'un navire pris dans une tourmente, la prière pour une survie ne doit pas être individuelle, mais collective"



Nos acteurs politiques en commençant par le Capitaine du navire Sunugal doivent en prendre conscience. Car l’autre réalité est cette citation entendue quelque part : « Mon frère, n’est pas seulement Sénégalais celui qui est né ou naturalisé au Sénégal, mais celui qui aime ce pays ! »