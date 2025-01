Postefinances face à la tempête Wave : 1,8 milliard sous saisie, le tribunal ordonne la poursuite mais le bras de fer continue

Le bras de fer entre Postefinances et Wave a connu un nouvel épisode retentissant. Dans une décision rendue le 6 janvier, le tribunal des référés a maintenu la saisie sur les comptes de Postefinances à hauteur de 1,803 milliard de FCFA tout en autorisant la continuation des poursuites. Ce conflit financier met en lumière la situation délicate de Postefinances et la détermination de Wave à récupérer ses avoirs.







Une dette de 2 milliards au cœur du litige







Selon Libération, tout a commencé en 2020, lorsque Wave, entreprise spécialisée dans les paiements numériques, a ouvert un compte auprès de Postefinances. Après plusieurs accords sur le transfert de ses fonds, le solde positif de 1,978 milliard FCFA, convenu en 2021, n’a été que partiellement remboursé. Postefinances, en difficulté financière, n’a versé qu’une fraction des sommes dues, malgré des moratoires et des propositions de paiements échelonnés.







Face à ce manquement, Wave a initié des procédures judiciaires pour recouvrer ses avoirs. Le 28 mai dernier, le tribunal avait déjà condamné Postefinances à régler 2,017 milliards FCFA, incluant les intérêts, ainsi que 200 millions FCFA de dommages et intérêts pour résistance abusive.







Un jugement qui maintient la pression







Dans sa dernière décision, le tribunal a limité la saisie à 1,803 milliard FCFA mais a ordonné la continuation des poursuites. Une claque pour Postefinances, qui espérait obtenir la levée totale de la mesure. Ce jugement fait suite à une série de manquements et de promesses non tenues de l’institution, qui avait proposé des remboursements mensuels de 75 millions FCFA, jugés insuffisants par Wave.







Wave a souligné, dans ses écritures citées par Libération, que la situation financière de Postefinances ne devait en aucun cas affecter les avoirs de ses usagers. L’entreprise a également dénoncé des tentatives dilatoires de la part de son débiteur, rappelant que les fonds confiés ne devaient pas subir les aléas financiers de Postefinances.







Postefinances : une institution à genoux







Ce revers judiciaire s’inscrit dans un contexte difficile pour La Poste, maison mère de Postefinances, qui peine à honorer ses engagements, y compris les salaires de ses employés. La dette envers Wave accentue la pression sur une institution déjà fragilisée par une gestion financière désastreuse.







En face, Wave affiche une posture ferme. L’entreprise insiste sur la restitution intégrale de ses fonds, assortis des intérêts et des frais liés à cette affaire, estimant que Postefinances a failli à son obligation de bonne foi.







Une décision lourde de conséquences







Alors que le tribunal a fixé la saisie à 1,803 milliard FCFA, la poursuite des actions judiciaires pourrait aggraver la situation de Postefinances. Wave, soutenue par la solidité de ses arguments, demeure inflexible, tandis que l’avenir de Postefinances semble de plus en plus incertain.







Pour les usagers de cette institution, ce conflit pose une question cruciale : leurs avoirs sont-ils réellement en sécurité ? Si Libération évoque les conséquences financières pour La Poste, cette affaire pourrait également éroder la confiance des clients et investisseurs dans le système postal sénégalais.











Le tribunal rendra prochainement d’autres décisions dans cette bataille judiciaire, mais une chose est sûre : l’onde de choc de ce conflit dépasse les murs des prétoires.















































