Pour 50 FCFA, l’apprenti tabasse et assomme un client et prend 20 jours d’emprisonnement

Dans l’exercice de son travail en tant qu’apprenti chauffeur, Demba pour une histoire de 50 FCfa, a volontairement tabassé son client à qui il devait rendre sa monnaie. Suite à leur dispute dans l’autocar avec la victime Gora Sarr, le jeune Demba a décidé de se faire justice. C’est au niveau du terminus à la Patte d'Oie, que le jeune apprenti chauffeur a attaqué Gora en lui assénant un caillou sur la tête.



Assommé par le prévenu, le jeune homme a été évacué sur le champ à l’hôpital.



Devant le prétoire, le jeune Demba Wade a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « C’est moi qui l’ai tabassé parce qu'il m’a insulté dans l’autocar devant les clients. » Après avoir reconnu les faits, le présumé a adressé son pardon à la partie civile qu'il a gravement blessée : « je demande pardon à Gora, car une histoire de 50 FCfa ne devrait pas me conduire devant le juge, je sais que j’ai eu tort de faire justice moi-même et je n’aurais jamais dû commettre cet acte de violence. Vraiment je m’excuse encore une fois! »



Le conseil de la partie civile, après avoir restitué les faits, a condamné fermement les actes commis à l’endroit de son client Gora Sarr. La robe noire a néanmoins demandé dans sa plaidoirie que Madame la présidente soit clémente à l’égard du prévenu car Demba a juste commis une erreur et il apprendra de ces erreurs.



En revenant sur son verdict, le tribunal a condamné le jeune apprenti chauffeur à une peine de 20 jours d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires sur autrui...