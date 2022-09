Pour Soro !

Oui, j’entends encore le crépitement de son clavier et les sons d’enregistrements de ses textes à partir de l’ aile des locaux du journal Le Quotidien alors qu’il était Chef de Desk politique… Subitement des exclamations suivies d’éclats de rire annonçaient une bonne info. Oui, la rédaction du journal Le Quotidien à l’époque l’avait assimilé : il tenait un scoop. Et il faisait le tour des desks avec un « Bouki aamna almett.. ». Fadel Barro, à l’époque reporter au dit desk peut en témoigner. Oui, sa jovialité et son expression spontanées traduisaient une clairvoyance intellectuelle reconnue de tous.Rigoureux et méthodique comme du reste le corrobore son profil de philosophe, il avait son style et son verbe à lui… Sesjeux de mots, l’alignement d’une suite de mots de la famille et qui avait chacun son sens en dit sur son haut niveau intellectuel. Les jeunes journalistes que nous étions trouvaient une source d’inspiration dans ses textes… Par ricochet, une formation continue en milieu professionnel. Son accessibilité, sa simplicité, sa disponibilité, son goût prononcé pour les débat d’idées et son humour faisaient de lui un homme agréable. Ses lecteurs seront désormais sevrés de ses écrits succulents. Sûrement, ils assouviront leur nostalgie dans ses précieuses archives, dirais-je « Soro’s pressbook« . Je ne doute point que notre rédaction à l’époque et d’autres générations aux destins pluriels conviendront de la belle âme Soro Diop. Sa défense de la corporation de journaliste était un sacerdoce…Le dernier texte qu’il a produit et publie est significatif à plus d’un titre. Un message d’avant outre-tombe comme pour nous confier jalousement la profession, le métier de journaliste. Les acteurs, partenaires et lecteurs ont sans doute compris que Soro nous a confié un héritage parmi tant d’autres à défendre, développer pour honorer sa mémoire. Repose en paix Soro, qu’Allah le Tout-Puissant t’accorde sa miséricorde et son paradis éternel. Adieu Soro.



Asse Bahaid SOW

Journaliste – Spécialiste en communication