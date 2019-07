Pour avoir porté ce tee-shirt, le chanteur Waly Seck attaqué sur la toile

Après le fameux sac à main qui avait fait les choux gras de la presse, le jeune chanteur cherche t'il encore à faire le buzz en enfilant ce tee-shirt? Pourquoi n'a t'il pas enfilé le maillot national? Nous ne saurons y répondre.

Quoi qu'il en soit, le lead-vocal du Faramarèen sait pertinemment qu'en prestant en "live" ce vendredi sous le ciel étoilé de Dakar précisément sur la place de l'Obélisque, il sera en direct sur la RTS. Qui plus, jeune et ...homme de son temps, il est assez bien informé de l'actualité au Sénégal et au-delà de nos frontières.



En tous les cas, son tee-shirt a charrié moult commentaires sur la toile. Nous avons d'ailleurs posté à titre illustratif un commentaire d'un internaute s'interrogeant sur son habillement.





Pour la gouverne de nos lecteurs, à Londres par exemple, il est programmé ce week-end un défilé défilé de la Gay Pride. Un million de personnes sont d'ailleurs attendues dans le centre de Londres ce samedi.