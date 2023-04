Pour avoir refusé le Yakalé, le vieux de soixante ans se fait casser la tête par un apprenti de car "Ndiaga Ndiaye."

L'apprenti de car "Ndiaga Ndiaye" Pape H D. est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné un préjudice sur un vieil homme qui a la soixantaine. Placé sous mandat de dépôt le 7 avril dernier, le prévenu a comparu ce mercredi 12 avril devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour ce délit, il a été condamné à 2 mois de prison ferme substitués à deux mois de travaux au bénéfice de la société sur 10 mois.



Devant le prétoire, le plaignant Adama Nd. le bandage à la tête revient sur sa mésaventure avec le jeune homme. " J'ai pris le car de transport à Pikine pour rallier le centre-ville plus exactement l'arrêt appelé "pompier". En cours de route, il a demandé au chauffeur d'arrêter le car et de transférer les clients dans un autre véhicule. En fait, il voulait faire du "yakalé". Ce que j'ai refusé. Sur ces entrefaites, nous nous sommes farouchement opposés à ce réacheminement "yakalé". C'est dans ces circonstances qu'il m'a balancées une pierre à la tête. J'y suis sorti avec 6 points de suture.



À son tour, le mis en cause a délivré sa version des faits et soutient avoir agi sciemment. Faisant son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pénale.



Assurant sa propre défense, le prévenu s'est excusé ainsi que son père qui est issu du même village que la partie civile.



Au finish, le tribunal statuant publiquement en première ressort et en matière correctionnelle a déclaré Pape D. coupable et le condamne à deux mois ferme substitués à deux mois de travaux au bénéfice de la société, sur 10 mois.



































dakaractu