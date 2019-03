Pour avoir tenu ces propos blasphématoires, Baba Aïdara, l'homme à abattre à... Tivaouane

Communiqué de la Jeunesse Tidiane Malikite



Suite aux propos désobligeants du journaliste Baba Aidara basé aux Etats-Unis, la jeunesse tidiane malikite exprime toute son indignation et interpelle les autorités sur une dérive inutile s'attaquant aux fondements même de la confrérie Tijaniyya. La jeunesse tidiane malikite condamne fermement ces déclarations outrageuses et blasphématoires qui choquent et offusquent toute une communauté qui a toujours promu les valeurs de paix et de tolérance. En en appelant à la responsabilité de tous, la jeunesse tidiane malikite prend à temoin la communauté nationale ainsi que les centaines de millions d'adeptes de la Tijaniyya à travers le monde pour que soient mis un terme à de telles attitudes irrespectueuses de même qu'elle n’accepterait plus que des personnes aussi irresponsables et insignifiantes soient-elles, s’attaquent à des symboles de la confrérie sous peine d’une riposte à la mesure de l’affront. Elle appelle au calme les nombreuses individualités et organisations de la confrérie touchées dans leur foi et dans leur chair par ces propos tendancieux et provocateurs.



Abdourahmane Sarr PAYE

Président du Mouvement de la Jeunesse Tijane Makilite

Président de la Fédération des Dahiras Tijane de Dakar et Banlieue

Secrétaire adjoint chargé des activités de la Jeunesse de COSKAS



Fait à Tivaouane le 02 Mars 2019