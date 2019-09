Pourquoi Adama Gaye refuse de s'alimenter

Le journaliste se radicalise. Il refuse de s'alimenter pour reprendre le jargon des matons.

Adama GAYE a, en effet, entamé ce lundi matin une grève de la faim. Selon un de ses avocats, Me Khouraychi BA en l’occurrence, Adama GAYE proteste ainsi contre sa détention qu’il juge arbitraire.



« Adama informe l’opinion nationale et internationale qu’il a décidé depuis ce matin du 9 septembre 2019 d’entamer une grève de la faim totale pour protester contre son maintien en détention arbitraire et les conditions illégales de ce confinement dans les geôles de Macky Sall », écrit l’avocat sur sa page Facebook.



Adama GAYE est poursuivi pour les délits d’«offense au chef de l’Etat» et d’«atteinte à la sûreté de l’Etat. Il a été entendu jeudi dernier sur le fond par le doyen des juges qui n’a pas donné suite favorable à la demande de liberté provisoire introduite pas ses avocats.