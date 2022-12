Pourquoi HSBC, plus grosse banque d'Europe, arrête de financer les nouveaux projets pétroliers

La banque HSBC vient d'annoncer qu'elle ne financerait plus les nouveaux projets d'exploitation d'hydrocarbures.



Une mesure qui s'applique à l'ensemble des champs gaziers et pétroliers ayant reçu leur approbation finale d'exploitation après la fin 2021.



Les nouveaux projets hydrocarbures exclus des financements

HSBC frappe un grand coup. Le groupe financier britannique vient en effet d'annoncer qu'il n'offrirait plus de financement pour l'exploitation de nouveaux champs gaziers et pétroliers. Une annonce importante, HSBC étant l'un des plus grands prêteurs au monde à s'imposer cette contrainte.



Le groupe bancaire suit avec cette décision les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, pour qui mettre fin à l'exploration de nouveaux réservoirs serait nécessaire afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. L'établissement va aussi demander plus d'informations à ses clients sur leurs plans de réduction d'émissions de CO2.



Des groupes activistes, qui avaient ces dernières années critiqué HSBC pour ces financements controversés, ont salué l'initiative. « L'annonce de HSBC fixe un nouveau seuil minimum d'ambition pour toutes les banques engagées dans la neutralité carbone » a ainsi expliqué à l'agence Reuters Jeanne Martin, de Share Action.



HSBC assume un équilibre entre les énergies fossiles et vertes

Pour autant, HSBC va continuer à financer le secteur de l'énergie, afin notamment d'orienter leur reconversion vers les énergies renouvelables. Elle effectuera dans ce cadre une revue annuelle de la stratégie de ses clients, et les interrogera sur leurs niveaux de production après 2030.



La banque se veut « pragmatique ». Avec la guerre russo-ukrainienne et les problèmes énergétiques qu'elle entraîne, la nécessité vitale actuelle des énergies fossiles s'est rappelée aux souvenirs de tous. Elle continuera ainsi à jouer son rôle afin que l'offre suive la demande.



« Ce n'est pas la fin de tout investissement dans les combustibles fossiles à partir de demain. Le système d'énergie fossile existant doit coexister avec le système d'énergie propre en pleine croissance », a expliqué la directrice du développement durable chez HSBC Celine Herweijer.





























































Source : Reuters