Pourquoi Louty Bâ et Cie risquent gros !

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu cet esclandre, devenu le point de mire au Sénégal, vous file la der des ders!

Des informations fiables en notre possession, nous sommes en mesure de révéler que la bande au fils de Mamadou Ba (Président de la fédération Sénégalaise de Tir), en l'occurrence Louty Bâ et Cie (Dame Amar, Djadja Tall, Amadou Niane, Poupette, Nekh) seront présentés dans les prochaines heures au niveau du parquet de Dakar.

Il nous revient qu'ils risquent de se faire inculper pour divers délits à savoir: association de malfaiteurs, usage de drogue, non assistance à une personne en danger (ndlr: allusion faite à la mort d'Hiba Thiam), violation du couvre-feu... entre autres griefs.

Et, sauf revirement, ils seront tous déférés ce mercredi 8 février 2020!



À suivre...