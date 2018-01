Pourquoi Macky et sa dame préfèrent Abdoulaye Sylla aux autres hommes d'affaires

On en sait un peu plus sur le patron de l'entreprise ECOTRA. Dakarposte tient de ses réseaux de renseignements qu'il a grandi à Thies. Abdoulaye Sylla, puisqu'il s'agit de lui, rejoindra dans sa prime jeunesse son papa toubib (sur l'image) muté dans la capitale du mouridisme. Doté d'un sens inné des affaires, il a eu du nez c'est à dire qu'il flairera très tôt que Macky allait éclore (politiquement s'entend). Il a de tous temps cru Macky et à ses idéaux. Très proche du couple présidentiel, Sylla a été combattu à l'image de son ami et mentor par Karim Wade alors "Tout Puissant" ministre "du ciel et de la terre" . Il nous revient qu'il est resté zen et n'a jamais flanché devant la pression de la constellation Wade. " Il a préféré trimer dur avec Macky. Sylla en a vu des vertes et des pas mûres sous l'ancien régime . C'est donc normal qu'il récolte les dividendes en termes de marchés entre autres privilèges" nous souffle cette dame qui côtoie le couple Présidentiel. De notre interlocutrice nous avons appris que ce n'est pas fortuit que Macky et sa dame privilégient Abdoulaye Sylla particulièrement sur tout ce qui concerne les marchés et autres entreprises . La cause? Il est discret et n'aime pas les mondanités. D'ailleurs, rares sont ceux qui peuvent l'identifier. Dakarposte tient de ses informateurs que Sylla conduit lui-même sa voiture lorsqu'il circule à Dakar suivie discrètement par un autre véhicule de sa garde rapprochée. Précautionneux, Sylla dont l'une de ses enfants porte le nom de Marieme Faye, évite ainsi que ses interminables appels téléphoniques notamment avec les tenants du pouvoir Exécutif pour ne pas dire le couple Sall ne soient captés par des oreilles indiscrètes. C'est dire...