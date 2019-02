Pourquoi Me Dior Diagne a reporté son méga-meeting de soutien au Pr Macky Sall

C’est sur l’avenue Jean Jaurès, pas loin de l’immeuble Kébé où elle réside, que Me Dior Diagne a voulu tenir ce vendredi son meeting. L’avocate voulait ainsi venir épauler son amie, connue de tous, Mme la Première Dame, Marème Faye Sall mais, quelques esprits mal-pensants ont voulu s’y apposer sous le prétexte que celle-ci, n’étant pas candidate à l’élection présidentielle n’avait pas le droit d’organiser un meeting.

Mais, cet argument ne tient pas la route, surtout que la plupart des responsables organisent actuellement partout à travers le pays des meetings et des visites de proximité pour soutenir leurs candidats. La "Grande Royale", comme on surnomme Me Dior Diagne aurait donc pu parfaitement organiser sa grande manifestation mais, elle a fini par renoncer parce que le Préfet de Dakar et le Sous Préfet lui ont demandé de changer de lieu car le centre-ville, particulièrement cette artère contigüe au névralgique Ministère de l'Intérieur -par exemple- n’était pas bien indiqué pour ce genre d’activité politique.

Il revient à dakarposte que le Préfet aurait invoqué des raisons de fluidité de la circulation et, sans hésiter Dior, illustre avocate, ne sourcillera pas, du tout alors de s’y conformer en tant que juriste par respect pour la loi mais aussi pour ne pas gêner aux entournures de son amie, Mme la Première Dame. Car, si elle avait insisté, l’opposition aurait vite fait de crier au scandale parce qu’elle est l’amie de Marème Faye Sall.

En bonne républicaine, elle a donc annulé la manifestation. Il faut saluer ce geste à sa juste valeur, car il faut être une personne de qualité pour renoncer à un droit. Mais, connaissant cette grande dame, au sens noble du terme, ce geste ne surprend guère et c’est tout à son honneur.