Pourquoi la justice n’intervient jamais quand c’est Pastef qui est victime de violences verbales et physiques ?

C’est une question qui mérite d’être posée. En effet, à plusieurs reprises les partisans d’Ousmane Sonko ont été pris à partie sans qu’il y ait une réaction officielle ni de la police ni des magistrats. Même les autres opposants qui sont jetés en prison sans aucune raison valable ne parviennent pas à obtenir justice, au contraire, c’est motus et bouche cousue de la part des magistrats chargés pourtant de dire le droit au profit de la population. Qui plus est, il se trouve des journalistes, des patrons de presse qui semblent cautionner tous les actes de violences perpétrés chez les opposants. Existerait-il donc des patrons de presse (en ligne ou en papier ou même en audio-visuel) qui mangent au râtelier de Macky Sall au point qu’ils encouragent les actes de violence commis contre les opposants. Selon Sonko, cela existe vraiment. Pour sa part, dakarposte se démarque complètement de cette apologie de la violence et affirme clairement qu’il ne fait pas partie de ceux qui vont à la soupe. En revanche, certains patrons de presse se tapent des villas à Saly ou aux Almadies alors que leurs employés tirent le diable par la queue, et c’est connu de tous.