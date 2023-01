«Pourquoi le Pds a voté pour la déchéance du poste de député de Mimi...»

«Les députés du Pds, pendant le bureau, ont eu à voter pour, simplement pour rester logique avec la ligne du parti et pour être logique avec nous-mêmes, puisque cette loi c’est nous qui l’avons introduite dans la constitution et dans le règlement intérieur», a indiqué Nafissatou Diallo, députée, chargée de la Communication du Pds.



Pour elle, il ne s’agit aucunement d’une revanche sur Mimi Touré qui avait, alors ministre de la Justice, mené la politique de traque des biens mal acquis qui avait abouti à la condamnation de Karim Wade. «C’aurait été n’importe qui on aurait fait la même chose», dit-elle.



Quant au débat sur l’illégalité de la mesure, puisque Mimi Touré n’a pas été élue sous la bannière du parti, la chargée de la communication du Pds déclare : «Nous avons été confortés par le fait que Mme Mimi Touré avait démissionné de leur groupe parlementaire pour devenir non inscrite», dit-elle.



Elle ajoute que pour le Pds, la démission n’est pas forcément écrite. «Une collusion avec l’adversaire est considérée chez nous comme une démission de fait», dit-elle.













































































igfm