Pourquoi ross Bethio porte son choix sur Ndiaga fall 5 ans 0 faute «Choisir un candidat pour son programme? »

Au final c’est quoi un programme ? Un ensemble d’idées structurées? Comment se fier au programme quand on pense à celui de Idrissa Soow Seck dans lequel la suppression des institutions budgétivores était écrit en gras surligné caractère 26? Ptdr ce n’est pas lui qui est aux commandes de l’un de ces gouffres à milliards aujourd’hui ?



Choisir un candidat pour son discours ??



Sur les questions de la souveraineté qui se souvient des discours de Cheikh Tidiane Gadio que beaucoup de Panafricanistes relayaient à tout bout de champ.



«Nul n’ignorera, nul n’imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche» disait Sankara.



Mon ultime conviction est que nous n’avons pas besoin d’un Messi, d’un mec sorti de Harvard, Oxford ou Boston avec des théories à tout va enseignées par ceux qui noujs maintiennent dans la misère et la pauvreté.



Lumumba disait que l’histoire dira un jour son mot et ce ne sera pas l’histoire qu’on enseignera à Paris, Londres, Bruxelles ou Nations Unies mais celle qu’on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches.



5 ans a la mairie , aucune implication dans un scandale financier, 0 détournement, 0 malversation, 0 corruption



En effet, voici les vrais critères qui m’ont conforté dans mon choix.



Le parcours, l’homme et ses principes.



