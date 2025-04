Poursuivi par le couple Cheikh Amar- Adama Sylla, le jet-setteur Délégué Amar entre les mains de la Sûreté Urbaine de Dakar

Au moment où ces lignes sont écrites, le jet-setteur , Modou Mamoune Amar surnommé Délégué fait face aux redoutés mais redoutables enquêteurs de la Sûreté Urbaine de Dakar.



Poursuivi par le couple Pape Cheikh Amar- Adama Sylla, il est suspecté d'avoir commis des indélicatesses.



Primo, le couple lui reproche ses nombreuses sorties sur les médias pour les dénigrer.



En effet, Adama Sylla Amar considère que depuis son mariage avec Cheikh Amar en mars 2021, elle fait l'objet "d’une cabale sans fin par des personnes tapies dans l’ombre et en particulier Délégué Amar qui se promène de site internet à site internet pour la dénigrer en essayant de rendre sa vie infernale".



"L’audio qui circule date d’il y a un an et il s’agissait d’une réponse à un audio qui lui avait été destiné. Une plainte est déposée dans ce sens aussi. Aujourd’hui, Cheikh et Adama Amar ont rajouté une deuxième plainte en plus de celle déjà en cours pour que justice soit rendue", ont récemment déclaré les Amar.



Secundo, Cheikh Amar l'accuse d'être l'auteur du cambriolage de sa maison sise à Touba en sus d'être de mèche avec son ancien garde du corps (Bamba Faye, actuellement écroué) allusion faite au fameux cambriolage de sa résidence des Mamelles.





Affaire à suivre..































Dakarposte avec seneweb