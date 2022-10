Poutine agite encore la menace nucléaire, la bataille de Kherson se précise, Mercedes quitte la Russie… Ce qu’il faut retenir de l’actualité du conflit ukrainien de ce 26 octobre

Le chef du Kremlin a assisté ce mercredi depuis une salle de contrôle à cet entraînement des forces russes de dissuasion stratégique, soit des troupes chargées notamment de répondre à la menace en cas de guerre nucléaire. Si ce type d’exercice est mené périodiquement, celui-ci intervient en pleine offensive russe en Ukraine, et au moment où Moscou a répété à l’Inde et à la Chine ses allégations sur la préparation par l’Ukraine d’une «bombe sale». «Les forces de dissuasion stratégique terrestres, maritimes et aériennes ont mené un entraînement et des lancements pratiques de missiles balistiques et de croisière ont été effectués», a commenté le Kremlin.