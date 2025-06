Poutine et Erdogan appellent à "la cessation immédiate des hostilités" (Kremlin)

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont appelé à "la cessation immédiate des hostilités" entre Israël et l'Iran, exprimant "leur profonde préoccupation face à la poursuite de l'escalade" entre les deux puissances rivales.



"Les dirigeants se sont prononcés en faveur de la cessation immédiate des hostilités et du règlement des différends, y compris ceux liés au programme nucléaire iranien, et ce uniquement par la voie diplomatique", a indiqué le Kremlin dans un communiqué publié à l'issue d'un appel entre les deux dirigeants.