"Poutine n'aime pas les humains" : une journaliste assassinée après ses révélations sur le dirigeant russe

Le site Le Monde a rendu hommage à une journaliste du nom d'Anna Politkovskaïa. Elle avait dans son livre "La Russie de Poutine" dressé le portrait du maître du Kremlin. Décédée quelque temps après la publication de son ouvrage, elle y avait fait de nombreuses révélations sur le dirigeant russe.



Elle avait critiqué Poutine dans un livre

Dans un article hommage, Le Monde publiait hier un extrait de l'ouvrage de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, assassinée le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, deux ans après la publication de son livre sur le régime en place, le 7 octobre 2006. Publié en anglais et traduit dans la plupart des langues européennes, son ouvrage était disponible en France chez Buchet-Chastel, dès 2005.



La journaliste russe y dressait le portrait de l'Ours de Russie, sans compassion. Elle faisait notamment des révélations concernant la nature profonde de l'homme qui, à ses yeux, possédait une "nature criminelle", comme elle l'écrit. Elle évoque également un "cynisme" et du "racisme" de sa part.



Dans l'un de ses extraits, on peut notamment lire le désamour du chef d'État Russe pour "les êtres humains". En effet, Anna Politkovskaïa écrivait la chose suivante :



"Je ne l’aime pas parce qu’il n’aime pas les êtres humains. Il ne nous supporte pas. Il nous méprise", écrivait-elle sur celui qui a récemment envahi l'Ukraine.



Une critique acerbe du KGB

La journaliste écrivait ainsi dans son livre pourquoi elle détestait tant le KGB, où Poutine s'est entraîné, cette institution russe qui l'a formé avant de devenir le chef d'État que l'on connaît tous.



"Poutine se comporte de cette manière non pas délibérément, non pas parce qu’il est un tyran ou un despote né. Il a été élevé de cette façon. C’est ce qu’on lui a appris au KGB", expliquait-elle.



Pour elle, c'est son adoration du KGB qui l'a fait évoluer comme cela, comme elle l'écrit :



"Le KGB ne respecte que les forts, il dévore les faibles. N’est-ce pas à nous de le savoir ? Et pourtant, pour la plupart, nous nous sommes montrés faibles et avons été écrasés. Pour le tchékiste soviétique, notre peur, c’est du miel. Il n’y a pas de meilleur cadeau pour lui que de voir trembler les foules, qu’il doit soumettre à sa volonté".



La journaliste qui écrivait pour la "Novaïa Gazeta", un journal russe, est décédée deux ans après la publication de son ouvrage sur le chef d'État russe, en 2006.