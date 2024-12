Poutine s'entretient avec Fico, lors d'une rare visite à Moscou d'un dirigeant de l'UE

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu dimanche au Kremlin avec le premier ministre slovaque, Robert Fico, lors d'une rare visite à Moscou d'un dirigeant européen depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022.



M. Fico est arrivé en Russie dans le cadre d'une « visite de travail » et a rencontré M. Poutine en tête-à-tête dimanche soir, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence russe RIA. Selon M. Peskov, les discussions devraient porter sur « la situation internationale » et les livraisons de gaz naturel russe.



Le gaz naturel russe est encore acheminé vers certains pays européens, dont la Slovaquie, via l'Ukraine, en vertu d'un accord quinquennal signé avant la guerre et qui doit expirer à la fin de l'année. Lors d'un sommet à Bruxelles jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aux dirigeants de l'UE que Kyiv n'avait pas l'intention de renouveler l'accord, ce qui, selon M. Fico, nuirait aux intérêts de son pays.



Le mois dernier, la Slovaquie a signé un contrat pilote à court terme pour acheter du gaz naturel à l'Azerbaïdjan, alors qu'elle se prépare à un éventuel arrêt des livraisons russes via l'Ukraine. Au début de l'année, elle a conclu un accord pour importer du gaz naturel liquéfié américain par l'intermédiaire d'un gazoduc en provenance de Pologne.







Le pays peut également recevoir du gaz via les réseaux autrichien, hongrois et tchèque, ce qui lui permet d'importer de l'Allemagne, entre autres fournisseurs potentiels.



Fico, anti-aide à l'Ukraine, pro-"paix"



Robert Fico, un dirigeant populiste, est connu pour sa critique du soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre l'agression russe : à peine nommé à la tête d'un gouvernement de coalition avec l'extrême droite prorusse, Fico a annoncé l'arrêt de l'aide militaire slovaque à l'Ukraine.



M. Fico a également été l'un des rares hauts responsables politiques de l'UE à apparaître sur la télévision publique russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Dans une interview accordée à la chaîne Rossiya-1 en octobre, il a soutenu que l'Occident avait « prolongé la guerre » en soutenant l'Ukraine, ajoutant que les sanctions contre la Russie étaient inefficaces. Il a déclaré qu'il était prêt à négocier avec M. Poutine.



Il a également promis d'assister à un défilé militaire à Moscou en mai prochain, qui marquera le 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Kremlin a utilisé les célébrations annuelles du « Jour de la Victoire » pour vanter ses prouesses sur le champ de bataille, et M. Poutine a salué les troupes russes combattant en Ukraine comme des « héros » lors de l'événement de cette année.



Les visites et les appels téléphoniques des dirigeants européens à M. Poutine sont rares depuis que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine, bien que le Premier ministre hongrois Viktor Orban se soit rendu en Russie en juillet. La visite de M. Orban a été condamnée par Kyiv et les dirigeants européens.



M. Orbán, largement considéré comme ayant les relations les plus chaleureuses avec M. Poutine parmi les dirigeants de l'UE, a régulièrement bloqué, retardé ou atténué les efforts de l'UE pour aider Kyiv et imposer des sanctions à Moscou pour ses actions en Ukraine. Il plaide depuis longtemps en faveur d'une cessation des hostilités en Ukraine, mais sans préciser ce que cela pourrait signifier pour l'intégrité territoriale du pays ou pour sa sécurité future.