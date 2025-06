Poutine veut "la capitulation" de l'Ukraine, estime le chef de la diplomatie allemande

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, s'est rendu à Kiev ce lundi, déclarant que la liberté de l'Ukraine était "la priorité la plus importante" de la politique extérieure allemande.

Pour marquer le soutien de l'Allemagne vis-à-vis de la lutte de l'Ukraine contre l'invasion massive de la Russie, Johann Wadephul doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et le ministre des affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans le courant de la journée de lundi.

Johann Wadephul a déclaré que l'Allemagne aiderait l'Ukraine à "continuer à se défendre avec succès - avec une défense aérienne moderne et d'autres armes, ainsi qu'avec une aide humanitaire et économique".

Dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, Johann Wadepuhl a déclaré que "la liberté de l'Ukraine est la priorité la plus importante de notre politique étrangère et de sécurité".



L'Allemagne a été le deuxième plus grand soutien militaire de l'Ukraine après les États-Unis, dont le maintien du soutien sous le président Donald Trump est remis en question.





Cependant, Berlin a hésité à accéder à la demande de Zelensky de fournir à l'Ukraine de puissants missiles à longue portée Taurus fabriqués en Allemagne et en Suède.

En mai, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est engagé à aider l'Ukraine à développer ses propres systèmes de missiles à longue portée, qui ne seraient soumis à aucune restriction quant à leur utilisation et à leurs cibles.

Lors de son voyage à Kiev, Johann Wadephul était accompagné de représentants de l'industrie allemande de la défense.

L'invasion totale de la Russie ne montre aucun signe de baisse d'intensité. La guerre d'usure qu'elle mène le long de la ligne de front, longue d'environ 1 000 kilomètres, et les frappes à longue portée sur les zones civiles de l'Ukraine ont tué des milliers de soldats et de civils.





Les efforts de Moscou pour s'emparer d'une plus grande partie du territoire ukrainien ont été coûteux, mais le Kremlin a effectivement rejeté les propositions de cessez-le-feu et n'a pas changé ses objectifs de guerre.

Vladimir Poutine "ne veut pas de négociations, mais une capitulation (de l'Ukraine)", a déclaré Johann Wadephul dans un communiqué.

La Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne combinée contre l'Ukraine au cours du week-end, selon des responsables ukrainiens, dans le cadre de sa campagne de bombardement qui ne cesse de s'intensifier et qui a encore réduit à néant les espoirs d'une percée dans les efforts de paix.