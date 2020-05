Pr A. KANE, CARDIOLOGUE : « SE PRÉPARER À CE QUI ARRIVERA APRÈS POUR BIEN MAITRISER LE PIC »

Le pic de contamination du Coronavirus est attendu dans les prochains jours, selon une estimation des autorités sanitaires. Interpellé à ce sujet, Pr Abdoul Kane, cardiologue, appelle à une bonne préparation de ce pic annoncé. « Nous allons surement atteindre un pic à un moment ou un autre. J’estime que les prévisions faites à ce point sont fondées sur des données factuelles. Il faudrait que si l’on atteint le pic, qu’il ne soit pas si élevé qu’on pourrait éventuellement le redouter. Mais il faudrait surtout se préparer à ce qui va arriver après pour bien maîtriser ce pic », a-t-il conseillé.



Invité à la ’’Matinale’’ d’Iradio (90.3 FM), Pr Kane note qu’atteindre un pic dans une pandémie nécessite une bonne maîtrise. C’est pourquoi, il a appelé les autorités à renforcer les moyens de prévention et de lutte au niveau des structures sanitaires. « Il faudrait que l’on puisse contrôler la pandémie. Faire de telle sorte qu’au Sénégal, l’on n’est pas plus de morbidité et de cas de décès. Cela suppose que l’on puisse réajuster, réorganiser au niveau des structures de santé. Elles doivent être mieux outillées », a-t-il déclaré. Pour Pr Kane, c’est la prévention qui doit prendre le dessus pour que le nombre de cas diminue. « Cela permettrait à endiguer et à faire disparaître la pandémie si le pic est atteint », renseigne M. Kane.