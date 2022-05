Pr Amsatou Sow Sidibé accuse Pape Djibril Fall de recel de parrains….

Pape Djibril Fall a été recalé une première fois pour compléter des parrains en 48 H. Chose qu’il a réussie. La candidature du journaliste chroniqueur pour les élections législatives a été validée.



Seulement, une accusation du Professeur Amsatou Sow Sidibé pourrait entacher cette première réussite du candidat aux élections législatives qui compte ainsi ouvrir une nouvelle page de sa vie et qui avait été appréciée dès sa conférence de presse. Des membres de la coalition Carléneen accusent Pape Djibril Fall de trafic de parrains. Une information que le responsable de la cellule de communication du professeur a confirmée à Seneweb. Professeur Sidibé est revenue à la charge pour rajouter du poil de la bête. Pis, l’universitaire estime que Pape Djibril est devenu aphone, injoignable après avoir pris ses parrains pour valider sa candidature. Pour Mme Sidibé, il s’agit de rupture volontaire d’un commun engagement et d’une parole donnée basée sur l’éthique et une nouvelle façon de faire.



Pape Djibril Fall joint au téléphone a balayé d’un revers de main ces accusations. Le journaliste a mis à nu les propos pour ne pas dire accusations du Professeur Sidibé. Nous publierons incessamment sa version des faits…