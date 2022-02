Pr Moussa Seydi aux jeunes : « Je suis bel et bien un produit de l’école sénégalaise, qu’ils ne se mettent pas à l’esprit que pour réussir, il faut forcément aller à l’étranger. »

Le professeur Moussa Seydi a livré ce 24 février, un message plein de sens à l’occasion de la tenue de la 10ème édition de la Grande Rentrée Citoyenne. Invité en tant que mentor, le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann a invité la jeunesse sénégalaise à se doter d’un mental de fer dans son ambition.



« L’étape psychologique pour gagner et pour réussir est très important », a-t-il souligné en appelant les jeunes à d’abord croire en eux. « Croire en soi ne devrait pas être difficile pour ces jeunes qui n’ont connu ni esclavage ni colonisation (…) le résultat est toujours au bout de l’effort et c’est important de lancer ce message.



Selon le spécialiste sanitaire, sa présence s’inscrit surtout dans la logique de motiver davantage les jeunes apprenants venus massivement prendre part à l’événement.



« J’ai insisté sur mon parcours en disant que je suis bel et bien un produit de l’école sénégalaise et qu'ils ne leur viennent pas aussi à l’esprit que pour réussir, il faut forcément aller à l’étranger. L’essentiel de mes diplômes je les acquis ici à Dakar. Je n’ai fait que quelques formations complémentaires à l’étranger et je suis à l’aise partout dans le monde », a expliqué le Pr Moussa Seydi. La Grande Rentrée Citoyenne est initiée par la directrice de ’’Intelligence Magazine’’, Amy Sarr Fall...











































dakaractu