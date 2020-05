Pr SEYDI sur le Covid organics : ‘’ Moi, en tant que médecin, je ne l’utiliserai pas…'

Le Pr Seydi semble être un peu sceptique quant à l’utilisation du covid organics qui suscite tant d’espoir : ‘’ Moi, en tant que médecin, je ne l’utiliserai pas En tant que chercheur, il faut que le médicament puisse agir au niveau du laboratoire, mais également que ce médicament puisse agir aussi chez l’être humain avant que je ne puisse prendre de décision » a-t-il affirmé à la Matinale d’Iradio. « C’est ce que j’ai fait avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. En laboratoire, on sait depuis longtemps que ça agit sur des virus. Les Chinois l’avaient démontré d’ailleurs. On sait que ça peut agir chez l’être humain à partir d’une étude préliminaire avec toutes ses imperfections», renchérit-il.

Mais là, précise-t-il, en parlant de l’Artemisia, « je n’ai pas tous les éléments. Je ne peux pas l’utiliser comme ça. Il me faut une étude, avec des tests réalisés sur des êtres humains. Quelqu’un qui n’est pas dans ma position a le droit de le considérer comme un complément alimentaire et de l’utiliser ». Ce surtout que, poursuit-il, « un complément alimentaire ne nécessite pas forcément une ordonnance. Je n’ai pas le droit de donner comme ça un médicament à un patient, il faut que les gens le comprennent. La rigueur de mon métier ne me permet pas d’agir ainsi. Si je le fais, j’emprunte une autre voie différente à celle de la médecine ».