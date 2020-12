Premier League : Mendy et Chelsea sous pression avant la réception d'Aston Villa

Les Blues de Franck Lampard ont livré une bien mauvaise prestation face à Arsenal samedi et perdent des points importants dans la course aux premières places. Troisième défaite en quatre matchs pour Chelsea qui doit vite réagir mais qui voit une belle équipe de Villa se présenter ce lundi. En effet, Aston Villa reste sur deux succès de rang 3 à 0 en Premier League et a un excellent bilan en déplacement. La tâche ne s’annonce pas facile mais il faut tout de même miser sur un réveil des partenaires d'Edouard Mendy qui ne peuvent déjà plus se permettre de laisser des points en route.

Chelsea accueille Aston Villa, ce lundi (17h30), dans le cadre de la 16ème journée du championnat anglais.