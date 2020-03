Premier décès lié au coronavirus au Burkina Faso

Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, vient d’enregistrer son premier de cas de contamination au Covid-19. Ce qui porte à 27 le nombre de malades du coronavirus dans le pays.



Le Burkina Faso a aussi enregistré dans la nuit de mardi à mercredi son premier cas de décès lié à la maladie. Selon le coordonnateur de la réponse à l’épidémie, il s'agit d'une patiente de 62 ans qui souffrait déjà du diabète. Elle était députée de l’opposition et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale. Une centaine de personnes, qui étaient en contact avec elle, sont toujours en observation.



« Ces chiffres sont très dynamiques », c’est-à-dire qu'ils évoluent très rapidement, selon le Dr Martial Ouedraogo, car « la totalité des personnes malades proviennent de la communauté, et non des différentes entrées du pays. »



Sur le cas des passagers d'un vol d’une compagnie aérienne en provenance d’Addis-Abeba, le porte-parole du gouvernement soutient que les tests se sont avérés pour tous négatifs. Ces passagers ont été libérés. Quant à une probable fermeture des frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso, « si les techniciens nous disent qu’il faut arriver à ces mesures, nous y arriverons », a ajouté le porte-parole du gouvernement.