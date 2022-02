Premier supporter des "Lions", comment le Président Macky Sall, stressé, a suivi la finale de la CAN (VIDÉO)

Stress, hystérie etc....c'est connu: les émotions que génère le foot peuvent parfois faire disjoncter les plus calmes d'entre nous.



Que l'on soit au stade, dans un resto ou devant sa télévision, les émotions se bousculent pendant que l'on assiste à un match... Tel est le cas avec le Président de la République. Depuis Addis-Abeba où il séjourne depuis quelques jours, le désormais patron de l'Union Africaine a suivi de bout en bout la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.



Comme vous le voyez dans cette vidéo parvenue à la rédaction de dakarposte, regardez le relâchement du Pr Macky Sall dans cette action à l'actif des Lions.



Palpitations, sueur, souffle coupé...le chef de l'Etat était fébrile pendant le match.

Rien de plus normal à l'image de tous les Sénégalais et des inconditionnels des Lions : la perspective d'un but adverse ou d'une défaite est assimilée à un danger par son cerveau. Pour le défendre, son organisme injecte de l'adrénaline qui vient donner un coup de fouet au cœur !



Comme disait l'autre, qu'on soit dans le stade ou devant sa télé, on se (sur)prend souvent à croire que la tenue qu'on porte, ou le geste qu'on vient de faire, a un impact sur le jeu. La superstition qui consiste à créer une croyance à partir d'une coïncidence touche tous les fans de tous les sports à travers la planète.



"Il fallait voir le Président hurler, sauter, lever les bras, brandir un poing rageur " nous souffle un membre de son cabinet









