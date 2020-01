Première réaction de Moustapha Diakhaté après son exclusion de l’APR : « Je n’ai pas de temps à consacrer à des farceurs… Mon mouvement sera mis en place dès jeudi… »

Officiellement exclu de l’Alliance Pour la République (APR) par le conseil de discipline, l’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar n’a pas tardé à lancer ces premiers mots à l’endroit de ses désormais « ex-camarades » de parti.

Pour Moustapha Diakhaté, « cette décision est tout simplement une provocation, à la limité une farce ! ».



Joint au téléphone, notre interlocuteur n’a pas voulu trop se prononcer sur le fond de sa pensée et estime, « qu’il n’a pas de temps à consacrer à des farceurs et qu’il préférerait se concentrer sur son mouvement « Mankoo Taxawu Sunu APR » qui devrait être mis en place ce jeudi.



A l’en croire, ce mouvement aura à regrouper des militants de l’Apr car, il est et reste toujours de l’Alliance Pour la République (APR).

























dakaractu